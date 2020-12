Buongiorno dalla Borsa 1 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,91% sul Dow Jones; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 12.268,32 punti. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +1,34%, terminando la sessione a 26.787,5 punti. Giornata fiacca per Shenzhen, che porta a casa un modesto -0,15%, terminando le negoziazioni a 13.670,1 punti.

Tutti segni più per i listini europei, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all’insegna della debolezza. Si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,40%; sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,68%; bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,26%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto bancario con un calo di -1,35%. Sottotono Unicredit, che passa di mano con un calo del 7,94%.

Pubblicati in Giappone il dato sul PMI manifatturiero, pari a 49 punti, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 3,1%. Stamattina si attende dalla Germania l’annuncio sul Tasso di Disoccupazione, e dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo.