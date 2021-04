Buongiorno dalla Borsa 1 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,26%; al contrario, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 13.091,44 punti. Tokyo lievita dello 0,72% e archivia la seduta a 29.388,9 punti. Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dello 0,79%, archiviando la giornata a 13.778,7 punti.

Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,29%; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,37%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,06%.

Si distingue a Piazza Affari il settore utility ed esibisce un +2,43% sul precedente. Avanza di poco Falck Renewables, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,66%.

In Germania, il valore delle Vendite al Dettaglio è 1,2%. In Giappone, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 52,7 punti. Stamattina, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto sempre questo pomeriggio.