Buon rialzo per i futures USA

(Teleborsa) – I futures USA viaggiano in territorio positivo, dopo la chiusura in stand by registrata ieri 23 luglio a Wall Street. Nel vivo la stagione delle trimestrali. In luce Alphabet, cheha presentato conti “stellari”, e 3M Company, che vede aumentare vendite e ricavi. Previsti in giornata i risultati di At&T.

Dal fronte macroeconomico USA, si attendono il PMI manifatturiero e l’indice Fed di Richmond.

A circa un’ora dall’avvio di Wall Street il future sull’S&P500 registra un incremento dello 0,42%, quello sul Dow Jones avanza dello 0,54% mentre quello sul Nasdaq sale dello 0,40%.