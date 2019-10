Bundesbank: economia tedesca potrebbe entrare in recessione tecnica

editato in: da

(Teleborsa) – “Il prodotto interno lordo potrebbe essersi ridotto nuovamente nel terzo trimestre del 2019″ dopo il -0,1% del secondo trimestre, con l’export che continua a soffrire e gli indicatori di fiducia che non fanno intravedere una svolta immediata. Si profila dunque per il Paese una “recessione tecnica” ma si tratta di una contrazione limitata e temporanea dell’attività economica.

Lo dice nel suo bollettino mensile la Bundesbank, la Banca centrale tedesca che sottolinea anche come la forza del mercato interno non dà segni di debolezza e “il rallentamento dell’economia ha lasciato finora tracce molto limitate sull’occupazione” e “le prospettive di reddito per i consumatori rimangono vantaggiose”.

Ampia recessione “non in vista” – In ogni caso, termina il rapporto, “una recessione nel senso di un significativo, ampio e duraturo declino nella produzione con una sottoutilizzazione degli impianti non è attualmente in vista”.