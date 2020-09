Buffett punta sul Giappone e scommette 6 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – A dispetto dei suoi 90 anni suonati, Warren Bufett, il finanziere più seguito di Wall Street, non si arrende, ma soprattutto continua a tenere i riflettori su di sé con nuove avventurose strategie di investimento, che non passano inosservate sui mercati internazionali. Ed ora punta sul Giappone, dove investe con convinzione una cifra stimata in 6 miliardi di dollari.

Il suo braccio finanziario Berkshire Hathaway ha annunciato infatti l’acquisto di partecipazioni del 5% nel capitale di cinque società giapponesi – Itochu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Sumitomo Corp – con la possibilità di salire sino al 9,9% di ciascuna. Le società in questione dono delle holding diversificate con interessi un po’ in tutti i settori: dalla chimica alla metallurgia, dall’energia all’alimentare.

Non è stato uffiocializzato l’importo della transazione, che non è avvenuta in blocco, ma nell’arco degli ultimi 12 mesi.