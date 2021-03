BTV e Banca Finint insieme per creare nuova liquidità a favore delle PMI del Triveneto

editato in: da

(Teleborsa) – Il Banco delle Tre Venezie torna ad affacciarsi al mondo della finanza strutturata assieme a Banca Finint con l’obiettivo di creare nuova liquidità da erogare alle PMI del territorio. Dopo la cartolarizzazione portata a termine con successo nel luglio del 2019, l’istituto di Padova ha deciso di aumentare di dimensioni l’operazione di cartolarizzazione ideata assieme alla banca di Conegliano conferendo un ulteriore portafoglio di crediti del valore nominale di circa 140 milioni di euro.

Questo particolare intervento di “size increase” permette al Banco delle Tre Venezie di aumentare la disponibilità di strumenti idonei di alta qualità e liquidabilità per operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema. Infatti, il rating assegnato al titolo senior da Standard & Poor’s e da DBRS è pari a A(sf), superiore a quello della Repubblica Italiana.

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha dichiarato Stefano Aldrovandi, Vice Direttore Generale Vicario di BTV – per aver completato in tempi rapidi questa operazione di incremento dei titoli della cartolarizzazione esistente, conservandone al contempo la rifinanziabilità con l’Eurosistema. Il rating assegnato alla tranche senior conferma la buona qualità del portafoglio cartolarizzato, frutto dell’importante lavoro svolto dal Banco nell’ultimo anno, nonostante l’emergenza pandemica in corso. Questo intervento di “riapertura e potenziamento” dell’operazione – realizzato grazie alla preziosa assistenza di partners di esperienza e di riconosciuto valore – conferma la dinamicità di BTV nel trovare soluzioni per continuare a supportare l’economia del proprio territorio di riferimento”.

“Siamo molto soddisfatti per la fiducia accordataci dal Banco delle Tre Venezie per la realizzazione di questa operazione di incremento, dopo la positiva esperienza della prima emissione nel 2019 – ha affermato Luigi Bussi, Head of Corporate & Investment Banking di Banca Finint -. Anche in questo caso, l’operazione si è perfezionata in tempi record, un mese e mezzo circa, e con risultati ottimi alla luce delle dinamiche del credito in questo periodo di pandemia. Siamo certi che questo intervento darà un importante sostegno all’attività del Banco nei prossimi mesi e sarà in ultima istanza di grande beneficio alle imprese del territorio”.