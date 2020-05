BTP Italia, Unicredit partner chiave nel collocamento

editato in: da

(Teleborsa) – UniCredit, con il suo ruolo di bookrunner, ha contribuito con successo all’emissione del nuovo BTP ITALIA a 5 anni.

In particolare, Unicredit ha collocato il 43% dell’offerta per gli investitori individuali attraverso i propri canali digitali, quasi raddoppiando rispetto all’ultima emissione di BTP ITALIA nel 2019, confermando l’accelerazione del digitale in tutti i servizi bancari a beneficio della clientela.

“Siamo orgogliosi del nostro forte contributo al successo del collocamento del BTP ITALIA. Si è trattato di un’emissione record in un contesto sfidante” – ha dichiarato Olivier Khayat, Co-CEO Europa Occidentale di Unicredit commentando l’operazione -.