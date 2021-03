BTP Green, BNP Paribas: evidenzia molteplicità leve ambientali per affrontare crisi clima e biodiversità

editato in: da

(Teleborsa) – “La leadership dell’Italia nell’utilizzare la finanza sostenibile per accelerare la transizione ecologica è importante per l’agenda climatica globale e il suo imporsi all’interno dei mercati finanziari. Il primo BTP green italiano evidenzia la molteplicità delle leve ambientali da attivare per affrontare la crisi del clima e della biodiversità. Nella prospettiva del COP26 che l’Italia co-presiederà quest’anno, è chiaro dalla domanda record su questa emissione che gli investitori si mobilitano per supportare quegli stati che portano le loro ambizioni in tema di ambiente e clima sui mercati dei capitali”. Lo ha dichiarato Vittorio Ogliengo, Executive Chairman di BNP Paribas CIB Italy commentando l’emissione odierna del primo BTP Green.

