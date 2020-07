editato in: da

(Teleborsa) – Quarta giornata di collocamento del BTP Futura, il nuovo titolo di Stato lanciato dal Tesoro per sostenere la ripresa economica del Paese, si chiude con ordini in rallentamento. Infatti oggi si sono registrati ordini per 17.545 pari ad un controvalore di 561.665.984 di euro.

Il collocamento si chiude domani, dopo che il Tesoro, ieri sera, ha rinunciato all’opzione della chiusura anticipata.