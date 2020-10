Bruxelles, “taglio” alle riunioni. Su Recovery avanti di persona

editato in: da

(Teleborsa) – “La seconda ondata della pandemia da Coronavirus ha iniziato a colpire Bruxelles in modo particolarmente duro”. In città “i tassi di contagio sono tra i più alti d’Europa.

In considerazione dell’elevato e ancora crescente numero di infezioni, e in consultazione con i partner, la presidenza tedesca del Consiglio dell’Ue ha deciso di ridurre le riunioni fisiche a livello di esperti al minimo indispensabile. Lo rende noto un Portavoce della presidenza tedesca precisando che “anche le riunioni virtuali saranno limitate ai temi prioritari”.



Continueranno invece a tenersi di persona, “i negoziati in corso sul Bilancio UE ed “il Recovery Fund”, chiarisce il Portavoce sottolineando che “sono tra i progetti prioritari”.

“E’ virtualmente impossibile raggiungere un accordo tra gli Stati dell’Ue ed il Parlamento europeo senza negoziati faccia a faccia – spiega – In vista del rapido diffondersi della pandemia, l’obiettivo comune deve restare “un accordo al più presto”.