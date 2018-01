Bruxelles investe 873 milioni di euro in infrastrutture per l’energia pulita

(Teleborsa) – Via libera dagli stati membri dell’UE che hanno approvato la proposta della Commissione UE di investire 873 milioni di euro in progetti europei essenziali per l’infrastruttura energetica. La transizione dell’Europa verso un’economia pulita e moderna, obiettivo dell’Unione dell’energia e una delle priorità della Commissione Juncker, si sta ora concretizzando sul terreno e uno dei suoi tasselli più importanti è l’adattamento dell’infrastruttura europea alle necessità energetiche future.

I finanziamenti per i progetti selezionati provengono dal Meccanismo per collegare l’Europa, il programma dell’UE a sostegno dell’infrastruttura transeuropea.

Maroš Šefcovic, Vicepresidente e Commissario europeo per l’Unione dell’energia, ha dichiarato: “Una volta di più abbiamo dimostrato che la cooperazione paga e che l’Unione dell’energia sta diventando una realtà con effetti tangibili sul terreno. Si tratta di progetti importanti con grandi benefici a livello transfrontaliero e, grazie alla loro attuazione, ne uscirà rafforzata la resilienza energetica degli Stati membri dell’UE. Il Meccanismo per collegare l’Europa ha dimostrato ancora una volta il suo enorme valore aggiunto per la modernizzazione dell’economia europea.”

Miguel Arias Cañete, Commissario per l’Azione per il clima e l’energia, ha aggiunto: “La costruzione dell’interconnessione Francia-Spagna nel Golfo di Biscaglia segna una tappa importante per mettere fine all’isolamento della penisola iberica dal resto del mercato europeo dell’energia. Solo un mercato pienamente interconnesso migliorerà la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Europa, riducendo la dipendenza da singoli fornitori e garantendo ai consumatori una maggiore possibilità di scelta. Un’infrastruttura energetica adeguata è inoltre essenziale per dare impulso alle fonti energetiche rinnovabili e per rispettare gli impegni assunti con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.”

Dei 17 progetti selezionati per il finanziamento:

8 sono nel settore dell’energia elettrica (sostegno dell’UE 680 milioni di euro) e 9 nel settore del gas (sostegno dell’UE 193 milioni di euro) di cui 4 sono relativi a opere di costruzione (sostegno dell’UE 723 milioni di euro) e 13 a studi (sostegno dell’UE 150 milioni di euro).

Nel settore dell’energia elettrica un finanziamento di 578 milioni di euro – il più elevato mai concesso nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa – avrà un ruolo decisivo nella costruzione dell’interconnessione Francia-Spagna nel Golfo di Biscaglia.