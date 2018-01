Brutta giornata per Alcoa: il re dell’alluminio crolla a Wall Street dopo i conti deludenti

(Teleborsa) – Inizio di sessione da incubo per Alcoa. Il colosso statunitense dell’alluminio, da sempre indicato come buon barometro dello stato di salute dell’economia globale, sta cedendo quasi 8 punti percentuali a Wall Street – la maggior perdita degli ultimi 15 mesi – dopo aver svelato conti inferiori alle attese dagli analisti.

Il quarto trimestre si è chiuso con una perdita di 1,06 dollari per azione, in aumento rispetto al rosso di 68 cent messo a bilancio nello stesso periodo dell’anno precedente. Al netto delle poste straordinarie l’utile per azione è positivo per 1,04 dollari ma delude il consensus di 1,23 dollari.

I ricavi sono balzati invece del 25% a 3,17 miliardi di dollari. Anche in questo caso, però, il dato è al di sotto delle stime che indicavano un fatturato di 3,29 miliardi.