Brusaferro: vaccinare il più possibile per maggior libertà

(Teleborsa) – Per allentare ancora le misure “prima di tutto occorre mantenere l’Rt sotto la soglia di sicurezza di 1. Poi ridurre ancora la pressione sui servizi sanitari e avvicinarsi a quella soglia dei 50 casi settimanali ogni 100 mila abitanti che consente di riprendere un sistematico tracciamento dei casi. Fino a che non avremo gran parte della popolazione vaccinata servono prudenza e progressività”. Lo dice Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss e portavoce del Cts, intervistato da La Stampa.

È possibile immaginare ristoranti, hotel e concerti Covid free con il green pass? “È sicuramente uno strumento importantissimo per acquisire un grado di maggiore libertà in molti contesti. Ma – afferma – fino a che la maggioranza della popolazione non verrà immunizzata dovremo convivere con le regole sul distanziamento e non abbandonare le mascherine. Con le vaccinazioni e il rispetto delle regole una sempre maggior libertà potremmo ritrovarla anche dietro l’angolo”.