Brunello Cucinelli, ricavi primo trimestre pari a 160,4 milioni: +8,1%

(Teleborsa) – Il primo trimestre di Brunello Cucinelli si chiude con ricavi netti pari a 160,4 milioni di Euro in crescita dell’8,1% a cambi correnti (+7,1% a cambi costanti) rispetto ai 148,3 milioni di Euro dello scorso anno.

“Non possiamo che essere molto, molto soddisfatti del principio d’anno della nostra azienda, che ha proseguito in un lineare, solido e ponderato percorso di crescita in tutti i canali e mercati nei quali siamo presenti. Questo è quanto emerge dai molto buoni sell-out della collezione Primavera – Estate 2019″ – ha commentato Brunello Cucinelli, Presidente e Amministratore Delegato -. “In considerazione dell’ottima raccolta ordini Autunno-Inverno 2019, sempre cercando di lavorare in serenità e armonia, immaginiamo di raggiungere i sani obbiettivi di crescita dell’8%“.

Ricavi per area geografica. Mercato Italiano: crescita del 4,2%, con vendite che salgono a 28,4 milioni di Euro rispetto a 27,2 milioni di Euro al 31 marzo 2018, e un’incidenza del 17,7% sul totale. Mercato Europeo: aumento pari all’8,7%, con ricavi che raggiungono 52,1 milioni di Euro rispetto ai 48,0 milioni di Euro dello scorso anno, con un peso del 32,5%. Mercato Nordamericano: ricavi in crescita del 9,2%, raggiungendo i 46,4 milioni di Euro rispetto ai 42,5 milioni di Euro del primo trimestre 2018, con un’incidenza del 28,9%. Greater China: fatturato in aumento del 12,7% e pari a 15,4 milioni di euro, rispetto ai 13,7 milioni di Euro al 31 marzo 2018, con un’incidenza del 9,6%. Resto del Mondo: aumento del 6,4%, con ricavi che raggiungono 18,1 milioni di Euro rispetto ai 17,1 milioni di Euro dello scorso anno, con un’incidenza dell’11,3%.