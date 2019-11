Brunello Cucinelli, ricavi primi 9 mesi +8,8%

editato in: da

(Teleborsa) – Brunello Cucinelli ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2019, chiusi con ricavi pari a 459,2 milioni di euro, segnando un aumento dell’8,8% rispetto ai 422,1 milioni ottenuti nei primi tre trimestri dello scorso anno; a cambi costanti la crescita dei ricavi sarebbe stata del 7,7%.

Nel dettaglio, in Italia il fatturato è stato pari a 76,1 milioni (16,6% sul totale), in aumento del +2,2%, mentre l’Europa registra una crescita del +9,6%. Bene anche il mercato Nordamericano con un aumento del +9,2%, mentre in Cina la crescita è addirittura del 14,4%. Le vendite nel resto del Mondo segnano un incremento dell’11,3%.

Cucinelli prospetta una chiusura dell’anno in corso “con una bella crescita del fatturato intorno al 9% ed una sana crescita dei profitti”.

“Vista l’evoluzione nel mercato mondiale del ready to wear Made in Italy di lusso e l’importantissima raccolta ordini Primavera Estate 2020”, prevediamo che “anche il prossimo possa essere un altro bell’anno”, all’insegna di un’ulteriore progressione del giro d’affari e dei profitti, “in linea con il nostro progetto decennale”, sottolinea l’imprenditore che ha voluto chiudere con un “ringraziamento particolare a tutti i nostri collaboratori che con la loro creatività ci consentono di progredire in quel progetto che noi chiamiamo lavorare e vivere secondo natura.

