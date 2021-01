Brunello Cucinelli, ricavi preliminari 2020

editato in: da

(Teleborsa) – “Questo anno 2020 si è chiuso bene in considerazione alle premesse di primavera; il fatturato di questi dodici mesi, definiti da noi ‘anno di passaggio’, ha avuto una piccola diminuzione del 10%. Il posizionamento del brand e l’ottimo riscontro sulle collezioni Autunno Inverno 21, ci portano ad immaginare per l’anno in corso una bella crescita intorno al 15%”. Lo afferma Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della società.

Il Gruppo Brunello Cucinelli stima, per l’anno 2020, ricavi netti pari a 544,1 milioni di Euro, con un “leggero” calo del 10,5% a cambi correnti e pari al 9,9% a cambi costanti. Nel secondo trimestre sono attesi in “considerevole aumento” pari al +7,2% a cambi correnti.