Brunello Cucinelli, ricavi in crescita nel primo trimestre. Conferma guidance 2021

(Teleborsa) – Il CdA di Brunello Cucinelli ha esaminato i dati di fatturato del primo trimestre 2021 che si è chiuso con ricavi netti pari a 164,6 milioni di euro in aumento del 5,1% a cambi correnti e del 7% a cambi costanti, rispetto al 31 marzo 2020.

Quanto all’outlook 2021, l’azienda conferma le proprie stime di crescita “tra il +15% e il +20% rispetto al 2020”, con un incremento dal +3% al +7% rispetto al 2019. “I risultati del primo trimestre 2021 sono in linea con tali aspettative, e ci attendiamo un progressivo incremento delle performance attese nei prossimi trimestri rispetto ai dati del 2019, per noi di importante riferimento”. Atteso un un aumento del fatturato “nell’intorno del 10%” sia per il 2022 che per il 2023. “Riteniamo che tali attese di crescita ci permetteranno, dopo la parentesi del 2020, di riallinearci agli obiettivi del primo quinquennio (2019 2023) del piano decennale 2019 2028, che dovrebbe

portarci al raddoppio del fatturato nel 2028, permettendoci di raggiungere circa 1,1 miliardi di euro di ricavi”.