Brunello Cucinelli, Lisandroni e Stefanelli nuovi Amministratori Delegati e CEO

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Brunello Cucinelli ha approvato il bilancio di esercizio 2019, e deliberato di destinare l’utile di esercizio di 57,2 milioni a nuovo mediante imputazione alla riserva di utili.

I soci hanno inoltre nominato il nuovo CdA per il prossimo triennio. Il fondatore Brunello Cucinelli è stato confermato presidente esecutivo e direttore creativo, Luca Lisandroni e Riccardo Stefanelli sono stati nominati dal CdA nuovi amministratori delegati e CEO, conferendo a Lisandroni deleghe per l’area Mercati e a Stefanelli quelle per l’area Prodotto e Operations.