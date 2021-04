Brunello Cucinelli, assemblea approva bilancio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Brunello Cucinelli ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e deliberato di coprire integralmente la perdita di esercizio, pari ad 25.867.443 euro, mediante utilizzo della riserva straordinaria.

Nel corso della seduta è stato anche presentato il bilancio consolidato di Brunello Cucinelli S.p.A., che ha chiuso il 2020 con ricavi netti pari a 544 milioni di euro (-10,5% rispetto ai 607,8 milioni del 2019) e un utile netto normalizzato pari a 2,7 milioni di euro rispetto a 49,3 milioni dell’anno prima.

L’assemblea ha conferito a PwC l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e deliberato, con voto non vincolante, in senso favorevole sulla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal consiglio di amministrazione.