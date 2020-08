Brooks Brothers sarà rilevata da Authentic Brands Group e SPARC

editato in: da

(Teleborsa) – La catena di abbigliamento americana Brooks Brothers, ad un passo dal fallimento, sarà rilevata per 325 milioni di dollari da Authentic Brands Group e SPARC Group, che avevano presentato un’offerta per rilevare tutto il business globale del noto marchio di abbigliamento Made in USA.

I due offerenti sono stati selezionati dalla società, di proprietà di Claudio Del Vecchio, quali aggiudicatari nella procedura di vendita competitiva, dopo un ritocco all’insù dell’offerta iniziale. La transazione deve essere ora approvata dal Tribunale fallimentare del Delaware, dove era stata presentata l’istanza di vendita in continuità.

La proceduta di vendita “in continuità”, con l’aggiunta del portafoglio dei titoli di proprietà intellettuale, era stata avviata dalla catena statunitense contestualmente alla procedura fallimentare