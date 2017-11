Broadcom, il mercato premia l’offerta su Qualcomm

(Teleborsa) – Brilla la società tech statunitense, che passa di mano con un aumento del 2,36%.

Il mercato premia l’offerta che Broadcom ha lanciato sulla rivale Qualcomm per un valore di oltre 100 miliardi di dollari. Gli azionisti di quest’ultima riceveranno 60 dollari in contanti e 10 dollari di azioni Broadcom per ogni titolo Qualcomm da essi posseduto, per un totale di 70 dollari ad azione. L’offerta, rappresenta un premium del 28% rispetto alla chiusura delle azioni Qualcomm dello scorso 2 novembre.

Lo status tecnico di breve periodo di Broadcom mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 281,9 dollari USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 278,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 285,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)