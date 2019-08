Broadcom acquista Symantec per 10,7 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisizione da 10,7 miliardi di dollari per Broadcom. La multinazionale americana che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture, ha annunciato oggi un accordo per rilevare il business della sicurezza aziendale di Symantec Corporation.

Hock Tan, Presidente e Amministratore delegato di Broadcom, ha dichiarato: “Le fusioni e acquisizioni hanno svolto un ruolo centrale nella strategia di crescita di Broadcom e questa transazione rappresenta il prossimo passo logico a seguito delle recenti acquisizioni di Brocade e CA Technologies. L’attività di sicurezza aziendale di Symantec è riconosciuta come leader affermato nel crescente spazio di sicurezza aziendale e ha sviluppato alcune delle soluzioni di difesa più potenti al mondo che proteggono dall’attuale panorama di minacce in evoluzione e proteggono i dati dall’endpoint al cloud”.

La società prevede che la transazione genererà oltre 2 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi e circa 1,3 miliardi di dollari di EBITDA pro forma addizionale, comprese le sinergie. Questa prevede inoltre che la transazione genererà oltre 1 miliardo di dollari di sinergie entro 12 mesi dalla chiusura

Broadcom al momento, nel circuito premarket a Wall Street, segna un calo dello 0,23% e Symantec un rialzo dell’1,48%.