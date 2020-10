Broadband Map, Agcom rilascia nuovo aggiornamento

editato in: da

(Teleborsa) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha aggiornato il proprio portale geografico, utilizzato per la broadband map che consente agli utenti di visualizzare la disponibilità della banda larga presso oltre 30 milioni di indirizzi su tutto il territorio nazionale. Col nuovo rilascio del software – spiega l’Agcom in una nota – è stato migliorato il dettaglio delle mappe e sono state rafforzate le capacità di storytelling digitale, attraverso le quali la rappresentazione grafica può essere arricchita con testi esplicativi.

È inoltre disponibile un nuovo sistema automatizzato di acquisizione dati per gli operatori di comunicazioni elettronica che possiedono proprie infrastrutture di rete d’accesso. La nuova procedura di acquisizione dati è utilizzata anche per il Piano Voucher banda ultralarga del Governo dedicato alle famiglie meno abbienti. Al fine di rilasciare il voucher, l’esecutivo, per il tramite di Infratel, – si legge nella nota – “ha infatti individuato la broadbandmap quale migliore strumento per valutare la tecnologia più performante al singolo indirizzo civico del beneficiario del voucher, imponendo dunque agli operatori l’obbligo di utilizzare questo servizio per accedere al programma voucher”.