British Airways, su B747-400 la quarta e ultima livrea storica per il centenario della compagnia

editato in: da

(Teleborsa) – Il Boeing 747-400 “marche” G-CIVB, è entrato nella IAC (International Aerospace Coatings) paint bay al Dublin Airport per essere ridipinto con la prima versione della livrea Negus che adornò la flotta British Airways dal 1974 al 1980, subito dopo la fusione di BOAC e BEA e la formazione della attuale compagnia aerea. Il 747 ridipinto tornerà al London Heathrow ed entrerà in servizio a fine mese, volando verso destinazioni a lungo raggio servite dal Boeing 747, con il design che resterà sull’aeromobile fino alla sua dismissione nel 2022.

Il Negus è il quarto ed ultimo heritage design su un aereo British Airways e segue il 747 in livrea British Overseas Airways Corporate (BOAC), l’Airbus A319 in livrea British European Airways (BEA) e il 747 in livrea British Airways Landor, che stanno tutti già volando.

Alex Cruz, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Le voci circolano da un po’ di tempo su questa livrea finale, quindi è emozionante confermare che sarà il design Negus. Per noi è particolarmente importante perché è il primo design indossato dalla British Airways che tutti conosciamo oggi”.

British Airways ha rivelato, inoltre, che un proprio velivolo che porterà su di se un “naso rosso” per una giusta causa. Dipinto su un A320, con esso la compagnia aerea sta aumentando la consapevolezza del Red Nose Day, in quanto annuncia l’obiettivo di raggiungere £ 25 milioni per Comic Relief entro il 2020. L’aereo Red Nosed viaggerà in varie località del Regno Unito e dell’Europa.

“Siamo orgogliosi della nostra partnership di lunga durata con Comic Relief – ha in proposito dichiarato Alex Cruz, Presidente e CEO di British Airways – e quale modo migliore per essere coinvolti nel Red Nose Day che far volare un enorme naso rosso in giro su uno dei nostri aerei”.