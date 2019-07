British Airways, preso in consegna il primo A350-1000

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia British Airways ha preso in consegna il suo primo A350-1000, diventando il primo vettore di International Airlines Group a operare con questo grande aeromobile. In totale la compagnia ha ordinato 18 A350-1000.

L’aeromobile introdurrà un nuovo livello di comfort grazie alla ‘Club Suite’, la nuova poltrona di Classe Business di British Airways, che offre un accesso diretto al corridoio, una suite dotata di porta e lussuose poltrone flat-bed completamente reclinabili.

L’A350-1000 è configurato in tre classi e comprende 56 Club Suites, 56 posti in Classe World Traveller Plus e 219 posti in Classe World Traveller Economy.