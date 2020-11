British Airways: 52 rotte di lungo raggio a novembre

editato in: da

(Teleborsa) – British Airways ha annunciato che opererà 52 rotte a lungo raggio nel mese di novembre, che si aggiungono al network di voli a corto raggio garantiti nonostante la riduzione di frequenze, in scia a pandemia e relative restrizioni.

Sul lungo raggio la compagnia aerea garantisce i collegamenti con New York JFK, Boston, Los Angeles, Miami e San Francisco, e da fine novembre anche Newark.

Da Londra sarà possibile raggiungere Dubai, Mumbai, Hong Kong e Singapore e tornano le rotte per Santiago del Cile e Riyadh, in Arabia Saudita.

Sul fronte nazionale British Airways continuerà a volare su Manchester, Glasgow, Aberdeen e Newquay. Nell’Europa continentale, città come Parigi, Monaco, Ginevra e Amsterdam, tra le altre, saranno collegate a Heathrow da frequenti voli diretti. Voli regolari anche per destinazioni leisure come Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.