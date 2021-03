Brillante Wall Street. Spicca il settore energetico

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, scambia in deciso rialzo il Dow Jones (+1,68%), che raggiunge i 31.452 punti; sulla stessa linea, avanza con forza l’S&P-500, che continua gli scambi a 3.871 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,47%); sulla stessa tendenza, effervescente l’S&P 100 (+1,51%).

A spingere al rialzo il mercato americano sono il via libera da parte delle autorità americane al nuovo vaccino monodose Johnson & Johnson e l’approvazione da parte della Camera del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari. Questi due eventi fanno ben sperare per una ripresa dell’economia aa stelle e strisce.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+3,14%), utilities (+2,20%) e finanziario (+2,18%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+5,29%), Exxon Mobil (+4,56%), DOW (+3,66%) e American Express (+3,03%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, American Airlines (+4,25%), Altera (+4,18%), Discovery (+4,02%) e Baidu (+3,97%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moderna, che continua la seduta con -2,53%.