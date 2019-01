Brillante Wall Street, in sintonia con i mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino USA, che mostra un guadagno del 2,09% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata brillante per lo S&P-500, che avanza a 2.499,24 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+2,47%), come l’S&P 100 (2,1%).

In luce sul listino nordamericano i comparti informatica (+2,63%), energia (+2,57%) e materiali (+2,32%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel (+4,45%), American Express (+3,32%), Caterpillar (+3,22%) e Microsoft (+3,12%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Netease (+5,86%), Advanced Micro Devices (+5,81%), Celgene (+5,33%) e Electronic Arts (+5,26%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Align Technology, che continua la seduta con -2,34%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in USA è stato diffuso il Tasso di Disoccupazione alle 14:30 che è salito al 3,9%, oltre le attese degli analisti, che indicavano un +3,7%.