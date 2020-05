Brillante Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, dopo il lungo weekend festivo. Il mercato americano è rimasto chiuso la vigilia per festeggiare il Memorial Day. Sul sentiment degli investitori prevale l’ottimismo in seguito all’uscita progressiva dalle misure di lockdown e le speranze per un nuovo vaccino contro il coronavirus.

Sul fronte macro, sono già usciti i numeri sull’attività economica nazionale che hanno mostrato una brusca discesa rispetto al mese precedente. Atteso, nel pomeriggio, il dato sulla fiducia dei consumatori americani.

Sulle prime rilevazioni, scambia in deciso rialzo il Dow Jones (+2,33%), che raggiunge i 25.034,81 punti; sulla stessa linea, in forte aumento lo S&P-500, che con il suo +1,99% avanza a quota 3.014,18 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,23%), come l’S&P 100 (1,6%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+3,79%), beni industriali (+3,63%) e energia (+2,65%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, DOW (+5,54%), Raytheon Technologies (+5,04%), American Express (+4,87%) e Boeing (+4,60%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Tripadvisor (+7,14%), American Airlines (+6,75%), Marriott International (+5,85%) e Mattel (+5,54%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moderna, che prosegue le contrattazioni a -5,29%.

Seduta drammatica per Regeneron Pharmaceuticals, che crolla del 4,63%.

Calo deciso per Netflix, che segna un -1,48%.

Giornata fiacca per Electronic Arts, che segna un calo dello 0,72%.