Brillante rialzo per Ryanair su upgrade previsioni traffico per l’intero 2021

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Ryanair Holdings sulla Borsa di Londra, dove lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,62%, attestandosi a 16,3. Il titolo è sostenuto dalla revisione al rialzo delle previsioni per il traffico per l’intero anno, sostenute da forti prenotazioni nella stagione estiva.

La compagnia low-cost irlandese, nella trimestrale diffusa questa mattina, ha comunque affermato che le tariffe sono rimaste ben al di sotto dei livelli pre-pandemia e ha registrato una perdita di 273 milioni di euro nei tre mesi a giugno.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,52 e successiva a 17,1. Supporto a 15,94.