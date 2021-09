Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

editato in: da

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari che sovraperforma le altre borse europee tutte positive con gli investitori che provano a ritrovare fiducia nella ripresa economica.

Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,178. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.785,7 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,28%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +100 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,69%.

Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,63%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,49%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,72%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell’1,10% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell’1,05%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su CNH Industrial, che vanta un incremento del 3,69%.

Effervescente Exor, con un progresso del 2,08%.

Denaro su Stellantis, che registra un rialzo dell’1,95%.

Bilancio decisamente positivo per A2A, che vanta un progresso dell’1,91%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Generali, che continua la seduta con -1,40%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, ENAV (+3,59%), Sanlorenzo (+3,23%), Autogrill (+2,21%) e Maire Tecnimont (+2,20%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su El.En, che prosegue le contrattazioni a -2,02%.

In rosso GVS, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,08%.

Si muove sotto la parità B.F, evidenziando un decremento dello 0,81%.

Contrazione moderata per Saras, che soffre un calo dello 0,74%.