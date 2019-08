Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

editato in: da

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, trainata dalla performance dei bancari che beneficiano del crollo dello Spread al di sotto dei 200 punti. Buona giornata anche per le borse europee.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,111. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.530,3 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,36%.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +192 punti base, con un calo di 8 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,25%.

Tra i listini europei si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,50%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,11%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,30%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell’1,21%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell’1,09%. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,34%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,19%).

Buona la performance a Milano dei comparti automotive (+1,76%), vendite al dettaglio (+1,54%) e petrolio (+1,46%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Saipem, con una marcata risalita del 3,08%.

Brilla BPER, con un forte incremento (+2,64%).

Ottima performance per Banco BPM, che registra un progresso del 2,55%.

Exploit di Ferrari, che mostra un rialzo del 2,24%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -1,81%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Ifis (+5,57%), MARR (+3,47%), Banca MPS (+2,34%) e RCS (+1,92%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ascopiave, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.

Sotto pressione Mediaset, con un forte ribasso dell’1,01%.

Sostanzialmente debole IMA, che registra una flessione dello 0,96%.

Si muove sotto la parità Inwit, evidenziando un decremento dello 0,93%.