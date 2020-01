Brillante Piazza Affari che guida gli Eurolistini

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari accelera e si conferma in pole in Europa, dove tutti i mercati hanno recuperato, dopo un avvio più tentennante. Si attendono una serie di dati macro USA nel pomeriggio, mentre scivolano sullo sfondo le preoccupazioni per la diffusione del virus cinese.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,101. Lo Spread migliora, toccando i +141 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,00%.

Tra i listini europei è positiva Francoforte, che registra un rialzo dello 0,26%, più tonica Londra, che avanza dello 0,46%, a braccetto con Parigi, che segna un incremento dello 0,40%. La migliore è la Borsa di Milano, con il FTSE MIB in aumento dell’1,40%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari brilla Atlantia, con un forte incremento (+4,76%), sulle speranze per la questione concessioni.

Ottima performance per Poste Italiane, che registra un progresso del 2,68%.

Exploit di Italgas, che mostra un rialzo del 2,63%.

Su di giri Fineco (+2,46%).

In rosso Exor, che cede lo 0,68%.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)