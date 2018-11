Brillante l’indice del settore telecomunicazioni (+2,80%)

editato in: da

(Teleborsa) – Molto positiva la giornata per il comparto telecomunicazioni in Italia, che sorpassa l’EURO STOXX Telecommunications in lieve salita, con un guadagno di 1,9 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 294,81.

Intanto il FTSE Italia Telecommunications guadagna il 2,80%, dopo un inizio di giornata a 11.270,23.

Nel listino principale, seduta decisamente positiva per Telecom Italia, che tratta in rialzo del 3,88%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, scambia in profit Retelit, che lievita dell’1,83%.