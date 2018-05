Brillante in avvio il listino americano

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più per il listino USA in apertura di settimana, con il Dow Jones in aumento dell’1,02%; sulla stessa linea l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.734,03 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,09%).

Si allentano le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Le due nazioni sembrano aver trovato un accordo quadro che porterà alla sospensione dei dazi decisi da Trump contro Pechino.

Dal fronte macro non ci sono statistiche particolarmente rilevanti se non l’indice CFNAI di aprile, risultato in miglioramento.

Information Technology (+1,27%), Industriale (+1,11%) e Finanziario (+0,75%) in buona luce sul listino S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+2,49%), Boeing (+2,40%), Intel (+2,26%) e General Electric (+2,00%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Micron Technology (+5,08%), Western Digital (+3,01%), Applied Materials (+3,00%) e Asml Holding N.V. Represents (+2,55%).