Brillante il listino americano su speranze USA-Cina

(Teleborsa) – Continua in buon rialzo la borsa di Wall Street sostenuta dagli ultimi sviluppi sul fronte dei dazi commerciali. Proseguono le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina: dopo il primo incontro della vigilia, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con Pechino stanno andando molto bene. In giornata è previsto un incontro tra l’inquilino della Casa Bianca ed il vicepremier cinese Liu He.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un aumento dell’1,30%; sulla stessa linea, lo S&P-500 continua la giornata in aumento dell’1,32%. Positivo il Nasdaq 100 (+1,48%), come l’S&P 100 (1,2%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+2,43%), beni industriali (+1,99%) e finanziario (+1,70%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+4,35%), 3M (+3,08%), Goldman Sachs (+2,81%) e JP Morgan (+2,36%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Coca Cola, che ottiene -0,61%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Fastenal (+17,33%), Wynn Resorts (+4,81%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+4,62%) e Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+4,50%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Skyworks Solutions, che prosegue le contrattazioni a -0,64%.

Giornata fiacca per Mondelez International, che segna un calo dello 0,61%.