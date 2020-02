Brillante il listino americano

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,38%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo lo S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.327,59 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,14%); in rialzo lo S&P 100 (+0,87%).

energia (+3,71%), sanitario (+2,23%) e finanziario (+1,68%) in buona luce sul listino S&P 500.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, United Health (+5,59%), IBM (+5,02%), Exxon Mobil (+4,53%) e Boeing (+3,22%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walt Disney, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.

Pesante Merck & Co, che segna una discesa di ben -3,03 punti percentuali.

Vendite su Visa, che registra un ribasso dell’1,41%.

Contrazione moderata per Nike, che soffre un calo dello 0,91%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Biogen (+26,37%), Cerner (+6,10%), Amgen (+5,58%) e Regeneron Pharmaceuticals (+5,11%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tesla Motors, che continua la seduta con -18,32%.

Seduta drammatica per Seagate Technology, che crolla del 7,43%.

Sensibili perdite per KLA-Tencor, in calo del 4,66%.

In apnea Vodafone, che arretra del 4,17%.

(Foto: © Mahmoud Victor Moussa | 123RF)