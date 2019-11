Brillante il listino americano

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,82%; sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 3.090,51 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,68%), come l’S&P 100 (0,6%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,11%), telecomunicazioni (+1,04%) e informatica (+1,00%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione di -1,74%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, DOW (+2,55%), Goldman Sachs (+2,53%), United Health (+2,24%) e American Express (+2,07%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Coca Cola, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.

Piccola perdita per Procter & Gamble, che scambia con un -0,62%.

Tentenna McDonald’s, che cede lo 0,59%.

Scivola Pfizer, con un netto svantaggio dello 0,55%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Baidu (+12,16%), Discovery (+9,32%), Discovery (+8,88%) e Qualcomm (+6,88%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tripadvisor, che continua la seduta con -20,99%.

Affonda Bed Bath & Beyond, con un ribasso del 3,13%.

Crolla Liberty Global, con una flessione del 2,60%.

Vendite a piene mani su Liberty Global, che soffre un decremento del 2,58%.