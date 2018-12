Brillante il listino americano

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dell’1,13%; sulla stessa linea, performance positiva per lo S&P-500, che termina la giornata in aumento dell’1,09% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Effervescente il Nasdaq 100 (+1,63%), come l’S&P 100 (1,1%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+2,28%), beni di consumo secondari (+2,21%) e informatica (+2,11%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+3,82%), Nike (+3,75%), Apple (+3,49%) e Caterpillar (+2,41%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Verizon Communication, che ha chiuso a -3,52%.

Calo deciso per McDonald’s, che segna un -1,66%.

Sotto pressione Coca Cola, con un forte ribasso dell’1,45%.

Soffre Procter & Gamble, che evidenzia una perdita dell’1,26%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Wynn Resorts (+9,50%), Incyte (+6,33%), Mercadolibre (+4,98%) e Amazon (+4,86%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Activision Blizzard, che ha terminato le contrattazioni a -6,58%.

Sensibili perdite per Take-Two Interactive Software, in calo del 5,66%.

In apnea Ross Stores, che arretra del 3,25%.

Tonfo di Amgen, che mostra una caduta del 2,55%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull’andamento dei mercati, è previsto dalla Germania l’annuncio degli Ordini dell’Industria, atteso domani alle 08:00 che, in base alle analisi degli esperti del settore, è previsto pari a -0,4%. L’indicatore degli ordini dell’industria mostra la variazione del numero totale di nuovi ordini d’acquisto ai produttori. Un valore positivo rappresenta un aumento di attività da parte dell’industria. Un valore negativo indica una situazione di rallentamento.

È previsto dall’Unione Europea l’annuncio del dato PMI composito, atteso domani alle 10:00 (valore previsto: 53,1 punti). Il Purchasing Managers Index (PMI) composito misura la crescita dell’attività economica nella Zona Euro.

Si attende dall’Unione Europea la diffusione del dato Vendite al Dettaglio, prevista domani alle 11:00, che secondo le stime sarà di 0,2%. L’indice delle Vendite al dettaglio misura la variazione del valore totale delle vendite al dettaglio nel periodo di riferimento. E’ l’indicatore più importante riguardante la spesa dei consumatori ed è fortemente indicativo della maggior parte dell’attività economica complessiva.

I mercati sono in attesa degli Occupati ADP degli Stati Uniti (il precedente era 227.000 unità), previsto domani nel pomeriggio dopo le 14:15 (197.000 unità nelle stime degli esperti). Il dato indica il numero degli occupati nel settore privato in USA.