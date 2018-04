Brillante il listino americano

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in forte rialzo per l’azionario statunitense grazie all’ottimismo innescato dalla stagione delle trimestrali e dalla revisione al rialzo delle stime di crescita degli USA da parte dell’FMI.

Buoni segnali in arrivo anche dal fronte macro: i nuovi cantieri edili avviati negli Stati Uniti sono aumentati a marzo, più di quanto previsto dagli analisti. Anche i permessi per le costruzioni hanno registrato un rialzo maggiore rispetto alle attese. Inoltre, la produzione industriale negli Stati Uniti, a marzo, è cresciuta per la quinta volta negli ultimi sette mesi.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones è in aumento dello 0,93%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500, che si porta a 2.694,85 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,9%), come l’S&P 100 (0,6%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti Beni di consumo secondari (+1,05%), Information Technology (+0,92%) e Sanitario (+0,77%).

Al top tra i giganti di Wall Street, United Health (+3,59%), Merck & Co (+1,87%), Intel (+1,49%) e Goldman Sachs (+1,25%) dopo la trimestrale.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Netflix (+5,70%) grazie ai conti del trimestre, Align Technology (+2,00%), Shire (+1,63%) e Take-Two Interactive Software (+1,54%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Mercadolibre, che continua la seduta con -2,02%.