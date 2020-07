Brillante il listino americano

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,14%; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 3.271 punti.

Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,65%); guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,34%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+6,51%), finanziario (+2,12%) e beni industriali (+1,79%). Il settore informatica, con il suo -0,63%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+7,07%), Exxon Mobil (+5,65%), Boeing (+3,84%) e Nike (+3,24%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple, che ottiene -0,79%.

Piccola perdita per Visa, che scambia con un -0,73%.

Tentenna Microsoft, che cede lo 0,71%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Bed Bath & Beyond (+6,13%), Mattel (+5,83%), Dish Network (+4,58%) e Paccar (+4,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ebay, che ottiene -4,10%.

Crolla Vertex Pharmaceuticals, con una flessione del 3,19%.

Vendite a piene mani su Moderna, che soffre un decremento del 2,69%.

Pessima performance per Regeneron Pharmaceuticals, che registra un ribasso del 2,43%.

(Foto: David Vives / Pixabay)