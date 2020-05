Brillante il listino americano

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,21%; sulla stessa linea, in rialzo lo S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.964,17 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,62%), come l’S&P 100 (1,4%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+3,15%), telecomunicazioni (+2,31%) e finanziario (+2,06%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Intel (+3,80%), American Express (+3,71%), Caterpillar (+3,24%) e Coca Cola (+2,84%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Home Depot, che prosegue le contrattazioni a -1,10%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Analog Devices (+6,88%), Facebook (+5,70%), Dish Network (+5,66%) e Nxp Semiconductors N V (+4,74%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Liberty Global, che prosegue le contrattazioni a -2,88%.

Lettera su Sirius XM Radio, che registra un importante calo del 2,48%.

Affonda Bed Bath & Beyond, con un ribasso del 2,33%.

Crolla Baidu, con una flessione del 2,28%.

