Brillante il listino americano

(Teleborsa) – Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,74%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.829,24 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,06%); in frazionale progresso lo S&P 100 (+0,36%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti finanziario (+2,09%), energia (+1,36%) e utilities (+0,76%).

Al top tra i giganti di Wall Street, American Express (+5,79%), United Health (+4,72%), JP Morgan (+4,15%) e Cisco Systems (+4,09%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su 3M, che continua la seduta con -2,01%.

Seduta drammatica per Raytheon Technologies, che crolla dell’1,37%.

Spicca la prestazione negativa di Walgreens Boots Alliance, che scende dell’1,30%.

Microsoft scende dell’1,07%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Discovery (+5,16%), Discovery (+4,58%), Cisco Systems (+4,09%) e Marriott International (+3,88%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moderna, che ottiene -3,38%.

Sensibili perdite per Stericycle, in calo del 2,79%.

In apnea Equinix, che arretra del 2,79%.

Tonfo di American Airlines, che mostra una caduta del 2,62%.