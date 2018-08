Brillante il comparto tecnologico a Milano (+2,13%)

editato in: da

(Teleborsa) – Molto positiva la giornata per l’indice delle società High Tech italiane, che sorpassa l’EURO STOXX Technology, in lieve salita, con un guadagno di 3,59 punti.

Intanto il FTSE Italia Technology ha guadagnato il 2,13%, dopo un inizio di giornata a 62.998,78.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell’indice tecnologia, prepotente rialzo per Stmicroelectronics, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,56% sui valori precedenti.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, bene Reply, con un rialzo dell’1,23%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, vigoroso rialzo per It Way, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,12%.

Piccolo spunto rialzista per Eurotech, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,61%.