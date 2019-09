Brillano i metalli preziosi dopo mossa BCE

editato in: da

(Teleborsa) – La decisione odierna, per certi versa a sorpresa, della Banca Centrale Europea di misure di stimolo annunciate dal presidente, Mario Draghi ha dato sprint ai metalli preziosi.

Il Consiglio direttivo ha deciso di riavviare il Quantitative Easinga partire dal mese di novembre. Inoltre è stato varato un nuovo taglio dei tassi di interesse sui depositi di 10 punti base e sulle operazioni di rifinanziamento.

I prezzi dell’oro sono volati al massimo intraday di 1.524 dollari l’oncia, le quotazioni di palladio hanno toccato il record storico, salendo fino a 1.6210 dollari.

Il quadro dipinto da Draghi è stato piuttosto in chiaro scuro circa l’economia dell’Eurozona, innescando di fatto una corsa ai metalli preziosi, considerati bene rifugio, come l’oro per eccellenza.