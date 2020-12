Brillano i mercati europei. Piazza Affari maglia rosa

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in rialzo per le principali borse europee con la piazza di Milano capofila nel Vecchio Continente. I listini azionari rimbalzano così al calo della vigilia innescato dall’improvviso allarmismo su una variante britannica del Covid.

Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. Poco mosso l’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 47,35 dollari per barile, in calo dello 0,82%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dell’1,30%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,57%. Si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell’1,36%. Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo del 2,03%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share, che avanza a 23.754 punti.

Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+3,22%), servizi finanziari (+3,16%) e utility (+2,53%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Exor (+5,18%), Azimut (+3,93%), STMicroelectronics (+3,78%) e Nexi (+3,30%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -0,87%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Italmobiliare (+4,90%), Tinexta (+4,08%), Mutuionline (+3,93%) e Falck Renewables (+3,88%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Technogym, che ottiene -2,07%.

B.F scende dell’1,92%.

Calo deciso per Enav, che segna un -1,64%.

Sotto pressione Danieli, con un forte ribasso dell’1,13%.