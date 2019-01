Brillano i mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente, spinte dall’ottimismo su un possibile accordo commerciale tra USA e Cina.

Positiva la chiusura di Wall Street e quella della borsa giapponese.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA a 1,14. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,08%.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,71%.

Nello scenario borsistico europeo in luce Francoforte, con un ampio progresso dell’1,05%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,03%, ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dell’1,22%.

Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 19.613 punti (+0,73%); sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 21.559 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,84%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,2%).

In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+2,41%), materie prime (+2,06%) e petrolio (+1,48%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-6,47%) e alimentare (-1,07%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Saipem, con un forte incremento (+4,48%) dopo essersi aggiudicata due nuovi contratti offshore con Saudi Aramco. Ottima performance per STMicroelectronics, che registra un progresso del 2,64%. Exploit di Leonardo, che mostra un rialzo del 2,19%. Su di giri Tenaris (+2,04%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia, che prosegue le contrattazioni a -8,85% dopo il profit warning. Seduta negativa per Campari, che mostra una perdita dell’1,13%. Piccola perdita per Banco BPM, che scambia con un -0,92%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, RCS (+3,69%), Anima Holding (+2,67%), Credito Valtellinese (+2,44%) e Salini Impregilo (+2,34%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su OVS, che prosegue le contrattazioni a -1,72%. Sotto pressione Mediaset, che accusa un calo dell’1,09%. Tentenna Mutuionline, che cede lo 0,84%. Sostanzialmente debole Italmobiliare, che registra una flessione dello 0,82%.