Brilla Sysco dopo la trimestrale positiva

(Teleborsa) – Ottima performance per Sysco, che scambia in rialzo del 4,14% e si attesta a 76,56. La multinazionale statunitense attiva nella distribuzione nel canale foodservice ha battuto le attese del mercato per i ricavi e l’utile nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2021 (terminato il 3 luglio).

L’andamento delle vendite è migliorato con la riapertura dell’economia: si sono attestate a 16,1 miliardi di dollari, aumentando dell’82% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2020 e del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2019. L’utile per azione rettificato è aumentato a 0,71 dollari, rispetto a una perdita di 0,29 dollari dello stesso periodo dello scorso anno, risultando superiore ai 0,60 dollari attesi dagli analisti.



“Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati finanziari nel quarto trimestre, inclusa la performance particolarmente forte del free cash flow – ha affermato il CFO Aaron Alt – Le forti vendite che hanno superato i livelli del 2019, combinate con una solida gestione dell’inflazione e dei costi, stanno rafforzando la nostra fiducia nell’innalzare le nostre previsioni sull’utile per azione dell’anno fiscale 2022 da 3,33 a 3,53 dollari”.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 77,38 e successiva a quota 79,28. Supporto a 75,49.