Brilla Nvidia su upgrade Jefferies

(Teleborsa) – Spicca il volo Nvidia, che mostra una salita bruciante del 5,38% sui valori precedenti, attestandosi a 750,8. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia che gli analisti di Jefferies hanno rivisto il target price dell’azienda tecnologica, alzandolo a 854 dollari per azione.

“Vediamo Nvidia come uno dei principali beneficiari del quarto cambiamento dell’informatica, in cui il “parallel processing” acquisisce quote di mercato”, ha affermato Mark Lipacis di Jefferies in una nota.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 766 e successiva a quota 809,2. Supporto a 722,9.