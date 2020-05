Brilla Novavax a Wall Street dopo news vaccino

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla il titolo Novavax che passa di mano con un aumento del 54,69%, dopo aver annunciato risultati di bilancio migliori delle attese. La società di biotech specializzata in vaccini ha reso noto inoltre che l’organizzazione norvegese Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) investirà fino a 384 milioni di dollari, oltre ai 4 milioni investiti a marzo, per promuovere lo sviluppo del NVX-CoV2373, il vaccino che Novavax ha presentato come candidato contro il SARS-CoV-2.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Novavax rispetto all’indice di riferimento.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Novavax rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 41,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,06.

(Foto: © Anawat Sudchanham/123RF)